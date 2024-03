Allarme incendio in due concerie attigue dopo i lavori sulle guaine. Pompieri all’opera

Sono state chiamate all’intervento due squadre di vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, a fine giornata lavorativa, in altrettanti capannoni della zona industriale di Montebello Vicentino. Un problema alla guina installata nelle ore precedenti sulla copertura dei due edifici attigui ha fatto scaturire un principio di incendio, con fumo in salita, “soffocato” dalla schiuma ad espansione utilizzata dai pompieri una volta giunti sul posto, in via Vigazzolo.

La segnalazione dell’emergenza in corso è stata raccolta alle 17.45 di ieri, con immediato inoltro alla centrale del 115 di Vicenza che ha inviato un proprio team di pompieri dalla sede provinciale in supporto ai colleghi del distaccamento di Arzignano. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Gli operatori hanno subito spento le fiamme su entrambi i fabbricati che ospitano concerie. Il principio di incendio ha riguardato il materiale isolante sulla congiunzione della copertura del tetto. Secondo quanto emerso dal report del comando dei vigili del fuoco, dopo i primi rilievi sullo scenario d’intervento, durante la stessa giornata erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione delle guaine. Evidentemente qualcosa non era “andato” per il verso giusto e toccherà proprio ai tecnici dei vigili del fuoco fare luce sulle cause specifiche.