Coppia di ladri individuata a distanza di mesi dopo due furti nel negozio di cosmetici

Due volti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza sono divenuti due nomi a distanza di alcuni mesi, procedendo on la denuncia in Procura della Repubblica – per furto in concorso – di un 34enne ed un 23enne. Entrambi considerati dei presunti ladri di sesso maschile e originari della Romania.

I due avrebbero portato a termine un doppio blitz all’interno di un esercizio commerciale di Schio in due diversi momenti: il primo nel mese di settembre 2023, il secondo a novembre dopo che, evidentemente, il raid d’esordio aveva portato una erta “soddisfazione” dopo aver arraffato di prodotti di cosmesi di un certo valore.

Le indagini avviate dai Carabinieri scledensi sui due episodi distinti ben presto hanno “unito i puntini” notando le analogie e la stessa mano furtiva. Grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza è stato possibile, con pazienza e meticolosità, per i militari raccogliere elementi utili per l’identificazione dei responsabili. Ad oggi ancora presunti, in assenza di flagranza di reato e della refurtiva trafugata dagli scaffali, ma con pochi dubbi sull’effettiva colpevolezza dei due cittadini rumeni tra loro connazionali.

A parte nazionalità ed età, non sono stati resi noti altri dati sensibili sui due malviventi, che risulterebbero ad oggi a piede libero e senza una dimora fissa nota alle forze dell’ordine e alle istituzioni locali. Nei loro confronti, come sopra accennato, è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato in concorso e continuato.