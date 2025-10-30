Halloween, arriva Zombie Town: festa col brivido per Pro Loco e Comune

Quando cala la notte del 31 ottobre, Montebello Vicentino non dorme: si trasforma. E lo fa con tutta l’energia di una comunità che sa divertirsi insieme. Arriva infatti Zombie Town, l’evento di Halloween organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, pronto a invadere gli impianti sportivi di Piazzale del Donatore a partire dalle 19.30.

Non è solo una festa, è un’esperienza collettiva. Un’occasione per grandi e piccoli di vivere la notte più spaventosa dell’anno tra costumi da brivido, scenografie da film horror e una colonna sonora tutta da ballare, firmata da Edo Dj, che farà tremare il dancefloor… e non solo per la paura! La Pro Loco, cuore pulsante dell’organizzazione, accenderà i fornelli per offrire un menù da leccarsi le dita: primi piatti fumanti, secondi saporiti e panini caldi per affrontare la notte con la giusta energia. Il tutto servito con il sorriso dei volontari, veri protagonisti di un evento che nasce dal basso e cresce grazie alla partecipazione di tutti. Famiglie, giovani, bambini: tutti sono invitati a travestirsi, a lasciarsi coinvolgere, a vivere Montebello come un grande palcoscenico a cielo aperto. E poi chi ha detto che i mostri fanno paura? A Montebello, fanno festa!

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.