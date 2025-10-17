Sostenibilità da podio: Medio Chiampo nel top delle aziende italiane più green

Medio Chiampo brilla la tre eccellenze italiane posizionandosi tra le 94 aziende in Italia, di cui 6 in Veneto, premiate da Industria Felix Magazine e Cerved Rating Agency per i migliori indici di sostenibilità rispetto ai criteri ESG (ambiente, sociale e governance).

La cerimonia di premiazione si è svolta il 15 ottobre a Roma nella prestigiosa aula Giulio Cesare del palazzo Senatorio, in occasione del 66esimo evento Industria Felix dedicato alla prima edizione nazionale interamente focalizzata sui temi ESG.

Durante la cerimonia, sono state premiate le aziende che si distinguono per aver integrato in modo concreto i principi ESG nei propri modelli di gestione, contribuendo a promuovere uno sviluppo sostenibile e una cultura d’impresa orientata al futuro.

Medio Chiampo ha ricevuto l’Alta Onorificenza Industria Felix per le categorie Social e Governance, un riconoscimento che valorizza l’impegno costante della società nel coniugare responsabilità sociale, trasparenza gestionale e solidità organizzativa.

Il premio ha evidenziato in particolare l’elevato livello di welfare aziendale, volto al benessere delle persone, la trasparenza informativa in materia di sostenibilità e responsabilità sociale e l’efficace attuazione del modello organizzativo 231.

“Questa è la terza volta che Medio Chiampo ottiene l’Alta Onorificenza per affidabilità e sostenibilità, a conferma di un percorso ormai consolidato e riconosciuto a livello nazionale – ha affermato il presidente Tolmino Gobetti –. Non possiamo che essere orgogliosi di un risultato che è frutto del lavoro di squadra e della profonda sinergia con i comuni soci”.

