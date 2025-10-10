Distrutto da un incendio il tetto della cantina Menti. Danni ingenti

Alle 14:25 di oggi venerdì 10 ottobre, I vigili del fuoco sono intervenuti a Montebello Vicentino in via Selva 2, per l’incendio del tetto dell’azienda vincola Menti.

Le squadre provenienti da Lonigo, Vicenza, Verona, Arzignano e Caldiero, con quattro autopompe, tre autobotti e un’autoscala con un totale di ben ventisei opertori, hanno lavorato per spegnere l’incendio, ormai generalizzato, del tetto in legno dell’azienda, provando ad estinguerlo con lo schiumogeno.

Le operazioni sono ancora in corso e le cause sono al vaglio delle autorità competenti. Sul posto anche i carabinieri.