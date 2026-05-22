A fuoco il garage di una casa singola in via Ancona: in salvo una coppia di anziani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È terminato alle 11 l’intervento dei vigili del fuoco iniziato alle 7 di questa mattina, venerdì 22 maggio, in via Ancona 44 a Torri di Quartesolo. L’azione si è resa necessaria a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno del garage di una casa singola, dove sono andati a fuoco suppellettili e materiale depositato.

L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il fumo fuoriuscire dall’edificio, per poi propagarsi anche al vano scale dell’abitazione. Due anziani, rimasti lievemente intossicati, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla centrale, dopo aver spento l’incendio hanno completato le operazioni di smassamento e bonifica dei locali interessati. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.