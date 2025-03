Scontro tra Ford Fiesta e Mercedes Classe A: due giovani feriti finiscono in ospedale

Bilancio di due feriti, due giovani della zona, nell’incidente stradale avvenuto alle 20 di venerdì sera a Montebello, sul rettilineo di via Lungo Chiampo. La collisione tra una Ford Fiesta e una Mercedes Classe A è stata assai violenta, e ha fatto schizzare la prima vettura citata appena fuori dalla carreggiata di marcia, finendo di “traverso” su un fossato non profondo.

A bordo di quest’ultima i due giovani rimasti feriti, conducente e passeggero. Entrambi di sesso maschile senza indicazioni ulteriori su età e provenienza per il momento. Versano in condizioni di salute in corso di verifica – sotto osservazione – ma parrebbe senza rischi per la vita, salvo complicazioni successive.

I due occupanti sono stati trasportati in ogni caso in regime di urgenza in autoambulanza all’ospedale “Cazzavillan” di Arzignano, per le cure richieste e gli accertamenti necessari. E’ uscito illeso dall’incidente, invece, il conducente della Mercedes di colore grigio chiaro, veicolo che ha riportato danni nella parte anteriore come evidenziano le immagini scattate dai vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino. Per la Ford evidenti i danni da impatto sul lato guidatore.

La squadra del 115 intervenuta sul posto ha lavorato per circa un’ora e mezza, nel corso della serata, per ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto di strada interessato dal sinistro. Ad occuparsi dei rilievi di rito e della gestione del traffico una pattuglia di agenti di polizia locale. Riguardo le cause che hanno dato origine all’urto violento tra i due mezzi, si dovrà ricostruire quale delle due vettura abbia invaso la carreggiata di marcia inversa e per quale motivo. Si pensa a una probabile distrazione alla guida.