Garage in fiamme per il corto circuito. Gatto strappato al rogo e rianimato dai pompieri

Il garage è semidistrutto a causa delle fiamme ma almeno nessuno piange la perdita di un essere vivente a Montebello Vicentino dopo l’allarme scattato intorno alle 11 di questa mattina. Visto che i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, oltre ad aver domato le fiamme, sono riusciti a compiere anche un inedito intervento salvavita, rianimando un grosso micio con difficoltà respiratorie, prima intrappolato nella rimesse per auto aggredita da un incendio.

Il fatto di cronaca segnalato dalla centrale berica del 115 è avvenuto in tarda mattinata in località stradella Muzzi, poco distante dall’area degli impianti sportivi di Montebello, dopo che una famiglia del posto si era resa conto del fumo proveniente da un locale esterno, al piano terra, adibito a box auto e rimessa di attrezzi. All’interno del garage l’incendio era già divampato ma per fortuna non trovando materiale ad alta infiammabilità e risparmiando quindi (per un soffio) un’automobile e una moto parcheggiate all’interno.

Tutto ciò grazie anche al repentino arrivo da parte dei pompieri con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori che in pochi minuti sono riusciti a circoscrivere prima e spegnere in seguito il focolaio avviato, evitando il coinvolgimento dei mezzi di locomozione. Azione compiuta mentre un operatore si è occupato del salvataggio di un gatto che, rimasto impigliato in alcuni cavi, era intrappolato e rischiava seriamente di venire arrostito dalle fiamme o morire per soffocamento.

Una volta portato all’esterno il malcapitato micio respirava a fatica dopo aver inalato troppo fumo ma, grazie alla perizia e insieme al buon cuore del vigile del fuoco, è stato rianimato in giardino con successo, attraverso una mascherina d’ossigeno ossigeno e massaggio cardiaco, per poi essere affidato alle cure di un medico veterinario. Le cause dell’incendio sono di probabile natura elettrica, come testimonia il quadro devastato visibile nel filmato diffuso dopo l’intervento d’emergenza, ma sono in ogni caso al vaglio della squadra di pompieri inviata a Montebello. Le operazioni di soccorso sul posto e la messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore.