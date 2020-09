Nuovo devastante rogo nel deposito di rifiuti. La mano della criminalità organizzata?

Dalle 1.16 della notte scorsa, i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio divampato nella ditta di stoccaggio rifiuti Futura Srl di via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo, Verona e i volontari Thiene con 5 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala e ben 30 operatori.

I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato, che ha coinvolto una parte di capannone di circa 1200 metri quadrati con all’interno materiale secco. L’incendio è stato poi circoscritto dalle squadre intervenute. Nello scorso mese di aprile un altro vasto rogo aveva interessato la stessa azienda.

Sul posto i carabinieri e tecnici dell’Arpav. Le cause dell’incendio sono al vaglio dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza dell’azienda proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di domenica.

Aggiornamento ore 14. Il sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, ha emesso una ordinanza nella quale ordina ai cittadini di non uscire dalle proprie abitazioni, di non aprire finestre o porte, di non stazionare all’aperto, di non raccogliere e non mangiare frutta e ortaggi raccolti dagli orti, di evitare di utilizzare l’uso di fontane per innaffiare orti e giardini, almeno sino a quando gli enti competenti non si saranno pronunciati sulla non pericolosità delle sostanze sparse nell’aria, nocive per la salute dei cittadini e comunque fino a cessato allarme. L’invito è anche a tenere chiuse porte e finestre, compresi i condizionatori e gli impianti di aria condizionata, al fine di prevenire il possibile passaggio di agenti inquinanti.