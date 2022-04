Ristoratore muore dopo l’incidente in moto alla sera di vigilia di Pasqua. Aveva 57 anni

Il lungo ponte di Pasqua ha riservato ancora sangue nel Vicentino. Oltre alla morte stanotte del giovane di 23anni precipitato a bordo del suo pick-up a Solagna, anche sulle colline di Selva di Montebello alla vigilia della festa sacra si è registrato un incidente mortale. Vittima di un’uscita di strada avvenuta sabato sera è un motociclista, andato a sbattere con la sua due ruote sull’asfalto perdendo la vita sul colpo.

La vittima è un vicentino di 57 anni, Raffaele Belluzzi, cuoco di professione persona nota nell’Ovest Vicentino in quanto contitolare di una trattoria a Sorio di Gambellara, la “Tre Tole”. Viveva a Chiampo con la moglie e due figli.

L’allarme al 118 era scattato alle 21.30 della vigilia di Pasqua, dato da un automobilista che ha notato il veicolo a terra, con subito un’ambulanza a raggiungere la zona in codice rosso per poi far rientro in ospedale, purtroppo, a sirene spente. I rilievi sull’incidente mortale sono stati affidati a una pattuglia di polizia locale della stazione di Montebello, giunta sul posto, nei pressi di via Contrada Selva.

Sembra che non risultino altri veicoli coinvolti nella dinamica: per qualche motivo il 57enne vicentino avrebbe perso il controllo della sua motocicletta in un tratto in discesa, dopo una curva. Venendo sbalzato sull’asfalto e poi nel prato sottostante, dove è stata ritrovata la due ruote ancora con i fari accesi: gli stessi che avevano pochi minuti prima insospettito un automobilista di passaggio sulla strada di collina isolata, fino a rendersi conto della tragedia e chiamare i soccorsi, purtroppo vani per Raffaele. Meno di un mese fa, a fine marzo, il ristoratore aveva compiuto 57 anni, festeggiati con i propri cari.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti all’indomani alla famiglia Belluzzi, che con ogni probabilità già oggi renderà note le modalità di svolgimento del funerale, dopo che dalla Procura di Vicenza è stato concesso il nulla osta alle sepoltura.