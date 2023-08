Al via i Campionati di Pattinaggio velocità: in arrivo 50 delegazioni da tutto il mondo

Saranno oltre 600 gli atleti partecipanti che si affronteranno nei 12 giorni di manifestazione, per conquistare i 50 titoli mondiali in palio nelle gare che si svolgeranno a Montecchio Maggiore su pista, circuito e maratona e Vicenza, dove si disputerà la gara dei 100 metri: tornano così in Italia i Campionati mondiali di Pattinaggio velocità.

Mancano infatti pochi giorni al 26 agosto quando nella città dei castelli di Giulietta e Romeo ci sarà lo start ufficiale delle competizioni sotto l’egida della federazione internazionale World Skate, WS, ed in collaborazione con la FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, che vedranno sfidarsi una cinquantina di delegazioni da tutto il mondo.

E proprio in concomitanza con l’attesa kermesse internazionale la cui organizzazione è stata delegata alla società A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club e che porterà cun numero di presenze superiore alle 30mila unità, è stato ‘svelato’ il nuovo Pattinodromo di Via Volta fresco del lifting compiuto proprio in vista dei mondiali.

Il primo Mondiale in Italia è stato nel 1982 a Finale Emilia, poi ci sono state le edizioni del 1992 a Roma, del 1996 a Padova, Treviso e Scaltenigo e poi nel 2004 a L’ Aquila, oltre a quella celebrata nel 2012 ad Ascoli e San Benedetto.

Una grande soddisfazione per lo sport vicentino e non solo, una vetrina di sicuro prestigio in una location che combina storia a strutture moderne: il tutto in un contesto di massima centralità, ampiamente servito da mezzi di trasporto e vie di comunicazione. Appuntamento venerdì 25 dalle 18.30 con la cerimonia di inaugurazione.