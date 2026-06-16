Sicurezza in veneto, bando da 650mila euro per Polizie locali e videosorveglianza

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Nuove tecnologie per il controllo del territorio e strumenti moderni per gli agenti della Polizia Locale. Un pacchetto di investimenti che mette sul piatto 650 mila euro complessivi, che ora andrà al vaglio della competente Commissione consiliare. Su proposta del vicepresidente e assessore regionale del Veneto alla Sicurezza Lucas Pavanetto, sono stati approvati i criteri per l’accesso ai contributi destinati ai comuni per in materia di sicurezza urbana e Polizia locale.

L’obiettivo è chiaro: dare risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini, supportando i Comuni nel contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità. Il bando 2026 si muove su due binari che riguardano sia l’aspetto della vigilanza passiva che l’operatività sul campo degli agenti. In tema di videosorveglianza sono previsti il potenziamento e l’implementazione dei sistemi di controllo visivo, con un focus sull’interoperabilità delle reti. Per le Polizie locali sono previsti investimenti sul piano tecnologico, tecnico, strumentale e logistico per migliorare le condizioni di lavoro dei corpi di polizia.

“La sicurezza è la prima libertà dei cittadini e una priorità per l’amministrazione regionale – dichiara il vicepresidente Lucas Pavanetto –. Garantire la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre comunità significa mettere i Comuni e le polizie locali nelle condizioni di operare con strumenti moderni, efficaci e integrati”. La Regione finanzierà il 70% dell’investimento complessivo per ciascun progetto, che prevede un tetto massimo di 45mila euro per la video sorveglianza e 40mila euro per il rafforzamento delle dotazioni della Polizia Locale.

“Parliamo di investimenti concreti che consentiranno ai Comuni di acquistare nuove telecamere, rendere interoperabili i sistemi di controllo del territorio, dotarsi di strumenti per la richiesta rapida di soccorso e servizi informatici avanzati per la sicurezza – conclude Pavanetto – Allo stesso tempo saranno sostenuti gli acquisti di mezzi, apparati radio, fototrappole e altre dotazioni indispensabili per garantire agli operatori della polizia locale condizioni di lavoro sempre più efficienti e sicure”.

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