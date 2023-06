Arriva il festival della Pizza a Montecchio Maggiore

Montecchio Maggiore celebra il piatto principe della gastronomia italiana con il Pizza Festival, una tre giorni che sarà un tributo alla pizza in tutte le sue versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta.

Saranno ben otto forni sempre accesi con sedici pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze negli stand predisposti in Piazza Fraccon, da venerdì 16 giugno a domenica 18, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità del piatto più amato d’Italia.

Non mancheranno stand dedicati alla birra italiana e alla pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti, in aggiunta a grigliate, gnocco fritto, cuoppo e dolci della tradizione napoletana.

Previsti anche musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie: ci sarà anche un’area bimbi gratuita, dove i più piccoli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori. Un Dj set sarà presente tutte le sere.

Direttamente dalla Campania vi saranno i maestri pizzaioli Antonio Romeo e Salvatore Greco, il campione d’Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri.

Il progetto è un’idea della Pizza Festival in Tour, prima società a credere nel progetto itinerante della Pizza in Tour, cheha come obiettivo quello di far conoscere l’arte dietro questo piatto e di coinvolgere attivamente gli appassionati nelle principali piazze italiane.

Più informazioni su pizzafestivalitalia.it.