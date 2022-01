Auto sbanda e finisce con il “muso” conficcato nel guardrail. Salve le due donne a bordo

Tanta paura ma per fortuna il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Montecchio Maggiore non presenta un grave bilancio in termini di danni alle persone. Il riferimento è alla fuoriuscita autonoma di strada di un’Audi modello Q3, la cui corsa in realtà è stata “bloccata” al limite della carreggiata dalle barriere metalliche di protezione.

A bordo di trovavano due donne vicentine, uscite in autonomia dall’abitacolo solo con ferite lievi per loro fortuna, rendendosi conto poco dopo che poteva andare molto peggio per loro. La vettura, infatti, si è pericolosamente conficcata con l’anteriore (cofano e vano motore) in una sorta di “cuspide” del guardrail. Solo poche decimetri più in là è per la passeggera seduta a fianco del guidatore si parlerebbe oggi di una tragedia.

L’incidente stradale si è verificato in via Molinetto, in un tratto di rettilineo. La perdita di controllo dell’Audi al momento non è stata spiegata dai carabinieri, incaricati dei rilievi sul posto l’altra notte, ma non risultano coinvolti altri veicoli. Le due malcapitate protagoniste dello scontro tra auto e barriere sono state accompagnate in pronto soccorso, ricevendo la medicazioni necessarie e qualche giorno per la prognosi di guarigione.

In via Molinetto hanno lavorato poi a lungo nella notte i vigli del fuoco del distaccamento di Arzignano. Una squadra del 115 si è messa all’opera per il recupero dell’auto, tagliando il guardrail, e per ripristinare le condizioni minime di sicurezza stradale. L’intervento si è quindi protratto fino a notte fonda per gli operatori dell’Ovest Vicentino.