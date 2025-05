Ritorna Thiene Sport Estate: proposte di tutti i tipi per una iniziativa imitata anche altrove

E’ una iniziativa che sta ispirando Comuni anche da fuori Veneto, che chiedono informazioni per poterla “copiare” sul proprio territorio, e soprattutto è una proposta dove vincono tutti: il Comune che promuove stili di vita sani e il fare comunità; le società sportive (soprattutto quelle minori) che possono beneficiare gratuitamente di una grande vetrina; i cittadini che per tre mesi possono vivere i parchi sperimentandosi gratuitamente in diverse discipline sportive. Stiamo parlando di Thiene Sport Estate, che durante il periodo estivo, dal 3 giugno al 27 agosto, fa il suo ritorno nei parchi cittadini, offrendo un ampio calendario di eventi gratuiti incentrati sull’attività fisica.

“Anche quest’anno, grazie alla collaborazione delle numerose e qualificate realtà sportive del territorio – spiega l’assessora allo Sport, Marina Maino – l’amministrazione comunale propone alla città e al territorio un’estate all’insegna del movimento e dello sport per la promozione del benessere della persona di ogni fascia d’età. Chi vorrà partecipare troverà personale specializzato, stimoli per crescere in uno stile di vita sano e opportunità per conoscere una vasta gamma di discipline e di pratiche sportive e per socializzare. Ringrazio, dunque, tutte le realtà sportive con la cui collaborazione preziosa è possibile offrire alla cittadinanza una delle kermesse più amate del territorio”.

Il calendario prevede in queste settimane ben 190 lezioni disponibili all’insegna di una varia e ricca offerta sportiva.

Le proposte per Thiene Sport Estate 2025 sono per tutti i gusti: il ritmo e la musica per Zumba Fitness, Jazzercise, Functional training, Pole dance, tessuti aerei e diversi balli tra cui Boogie Woogie, Salsa, Bachata, Lindy hop, Charleston e Swing aperte a giovani e adulti; l’armonia del corpo sarà al centro delle attività di Pilates matwork; un approccio ancora più ampio alla salute e al benessere corpo-spirito sarà offerto dal Tai chi, Ba gua e Qi gong, e in più lezioni di Yoga e stretching olistico.

L’evento speciale International Yoga Day si terrà il 21 giugno al Parco di Villa Fabris, offrendo lezioni gratuite dall’alba al tramonto per tutti i partecipanti per scoprire i benefici dello yoga.

Le proposte sportive per le arti marziali includono Karate, Judo e autodifesa, Aikido e Spada giapponese, sia per ragazzi che per adulti, mentre la novità di questa edizione sono le lezioni di Danze Popolari al Parco del Donatore a cura di Sole D’Oro Aps.

I bambini e ragazzi potranno imparare e divertirsi negli sport di squadra: rugby e calcio a 5, con molte lezioni sia a Villa Fabris che alla cittadella dello sport.

Le associazioni che rendono possibile questa iniziativa sono: Silicon Kafè, Kun Lun, Rugby Thiene, Real Thiene, Santo 95, Centro Shakti Yoga, Kyomizu Kan Dojo, Judo Club Robur, Karate Altovicentino, S-Move, Tahemusu Aiki Dojo, Olisticamaya, Sambo Systema c/o Judo Club Robur, Sole D’ Oro APS.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, firmando in loco un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica, nonché di adesione alle istruzioni degli istruttori, nel rispetto della normativa di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti e danni che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi.

Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Thiene.

