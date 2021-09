Bambina di 3 anni investita da un’auto. Ricoverata in ospedale, è fuori pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale con investimento di un minore intorno alle 18.30 di ieri in piazza Carli a Montecchio Maggiore, con una bambina di circa 3 anni a venire trasferita in ospedale ad Arzignano dopo aver riportato delle contusioni assortite, anche al volto. La piccola perdeva sangue dalla bocca ma dopo l’arrivo dell’ambulanza è stato disposto il ricovero in codice giallo, segnale che le sue condizioni generali non destano grossa preoccupazione.

Oltre ai soccorsi sanitari del Suem sul posto nel territorio centrale di Alte Ceccato è giunta anche una pattuglia di polizia locale dei Castelli, con gli agenti che hanno prestato il loro supporto prima di procedere ai rilievi e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito al fatto accidentale. Tanti ragazzi e alcuni genitori presenti nel parcheggio e nel giardino pubblico attigui.

La bimba, figlia di genitori origini straniere e residente a due passi da luogo dove è stata travolta, era uscita per fare due passi in centro con il padre. Probabilmente erano diretti al vicino parco giochi. E’ sfuggita per un attimo alla sorveglianza del papà, lasciando i portici dove stavano camminando insieme per attraversare la strada, di corsa. Giusto un attimo che, per un soffio, non si è tramutato in una nuova disgrazia.

La bimba è stata urtata da una vettura che proveniva – per fortuna a quanto sembrerebbe a velocità moderata – dalla strada a senso unico e condotta da una cittadina castellana di 55 anni – G.G. le iniziali della donna – , che si è trovata di fronte la piccola all’improvviso. Dopo l’impatto tra la Renault Clio e il corpo minuto dell’investita la stessa conducente ha subito prestato soccorso alla bambina, insieme al padre in comprensibile apprensione e ad alcuni passanti per la piazza cittadina.

La bimba ferita è sotto osservazione da ieri sera nel reparto pediatrico del polo sanitario locale “Cazzavillan”, dove è stata sottoposta ad accertamenti oltre alle cure del caso. Porterà per qualche tempo i segni di questa disavventura, ma dovrebbe guarire pienamente nell’arco di qualche settimana.