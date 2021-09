Piazza Almerico da Schio “sotto i ferri” per 60 giorni. Ne uscirà “colorata” e più sicura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Centocinquantamila euro di spesa previsti, due mesi di cantiere per i lavori, un surplus aggiuntivo di sei nuovi stalli per il parcheggio delle auto. Sono questi alcuni tra i numeri salienti del progetto di riqualificazione che attende da lunedì piazza Almerico da Schio nel centro della città altovicentina.

Con tante novità descritte alla vigilia dell’allestimento del perimetro oggetto dei lavori in partenza a metà settembre, anche sul piano estetico e cromatico oltre che sulla necessità di intervento per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza. Inevitabile qualche disagio temporaneo per le attività commerciali e i banchi del mercato, ma al termine dell’intervento a beneficiarne saranno proprio negozi e ambulanti del centro in rampa di (ri)lancio anche grazie a questo progetto.

L’intervento prevede l’asportazione dell’attuale pavimentazione in betonelle con la bonifica del sottofondo e la posa di una nuova in asfalto trattato con la tecnica dello “street–print” nelle strisce di delimitazione degli stalli di sosta. Le aree di parcheggio verranno colorate con delle resine per ravvivare cromaticamente la superficie stradale creando così una zona “calda” e una zona “fredda” in base alla tonalità del colore utilizzate, in linea con altre esperienze effettuate in tal senso in altre città europee. “Prende il via – dice il sindaco Valter Orsi – un intervento necessario per far fronte alle problematiche di sicurezza causate dall’attuale pavimentazione che in più punti risulta sconnessa e ammalorata per l’intenso transito di veicoli e per la presenza di mezzi pesanti durante i giorni di mercato. Dalla sua realizzazione, a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, piazza Almerico da Schio è stata al centro di diversi interventi di manutenzione, ma le sue attuali condizioni di dissesto richiedono un intervento più strutturato, di completa sostituzione”.

L’avvio del cantiere non comporterà la chiusura dell’area per gli ambulanti nei giorni di mercato del mercoledì e del sabato. Per ridurre al minimo i disagi per i banchi e per garantire sempre un’adeguata quantità di posti di sosta per gli operatori delle varie attività commerciali della piazza, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi: in primis verrà chiusa l’area di parcheggio di fronte al bar Plaza, con transito a doppio senso di marcia nella porzione di parcheggio accessibile di fronte al bar Dante; poi verrà chiusa la parte di parcheggio di fronte al bar Dante con transito a doppio senso nell’area di parcheggio davanti al bar Plaza; e, infine, verrà chiusa per il cantiere l’area di fronte alla farmacia Amaldi. Di fatto si sposterà in piazza Falcone Borsellino il comparto mercatale agricolo al fine di garantire la rotazione dei restanti banchi in funzione al settore in cui si interviene: soluzione già concordata con le relative rappresentanze di categoria e Ascom.

“In questo modo garantiamo l’accessibilità e l’utilizzo della piazza per tutta la durata del cantiere – sottolinea Orsi –. Abbiamo già comunicato a tutti gli operatori queste modifiche inevitabili per poter portare a un compimento un intervento tanto necessario quanto richiesto, che è occasione per dare una connotazione più viva e attuale alla piazza con un ulteriore passo verso il suo rilancio“.

Verranno anche ricavati sei nuovi stalli di sosta di fronte alla farmacia. I lavori, inoltre, prevedono anche un miglioramento dell’arredo urbano con l’installazione di una fontanella accessibile alle persone con disabilità, la riverniciatura del filo di tessuto conosciuto come “bao”, la manutenzione straordinaria di percorsi pedonali e il posizionamento di pali con fari curvilinei colorati che garantiranno una maggiore illuminazione notturna in particolare nei punti più bui dell’area.