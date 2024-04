Carambola tra mezzi in A4: coinvolti 3 tir e un’auto. Grave un camionista e altri due feriti

Maxi tamponamento poco dopo il mezzogiorno di oggi lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, dove tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore (in direzione est) sono stati coinvolti più veicoli in transito in corrispondenza del cantiere di lavori, con gravi conseguenze per tre dei quattro guidatori, tutti trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

Uno, tra loro, in particolare, l’autista di uno dei tre autoarticolati danneggiati, si trova in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza, soccorso con eliambulanza dopo che la cabina del suo mezzo è rimasta schiacciata.

Ben tre squadre di pompieri chiamate d’urgenza sul tratto autostradale hanno lavorato sul posto per estrarlo e affidarlo poi alla cure del Suem per stabilizzarlo, prima del volo verso l’ospedale berico. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano e Vicenza sono dovuti entrare contromano in A4, scortati dalla Polstrada dal casello di Montecchio fino a raggiungere l’incidente che si trovava nel tratto a due corsie dove sono in corso dei lavori stradali.

Gli operatori del 115 hanno quindi utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per liberare l’autista di un tir, rimasto bloccato dal carico del cassone che spostandosi l’ha schiacciato all’interno della cabina di guida. Le altre persone ferite, tutte di sesso maschile, sono l’autista di un terzo mezzo pesante e un automobilista, pure loro assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso in ambulanza.

La circolazione viaria durante le operazioni di soccorso e successivo recupero dei mezzi incidentati è rimasta completamente bloccata e si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14.