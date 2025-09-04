Cordoglio e rabbia dopo la morte dell’operaio 42enne nella ditta di smaltimento rifiuti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ Maxime Somda il nome della vittima del tragico incidente sul posto di lavoro avvenuto mercoledì mattina, ieri, a Montecchio Maggiore. Il dipendente dell’azienda New Ecology Srl stava lavorando nello stabilimento di via Sommer, quando è stato travolto e schiacciato da un agglomerato di materiale metallico, per cause da determinare. Il peso del rifiuto ferroso non gli ha lasciato scampo, compromettendo organi vitali interni.

Lo scenario dell’ennesimo incidente mortale in Veneto nel 2025, che conta un altro caduto del lavoro è stato il piazzale esterno allo stabile. Si tratta dell’undicesima vittima nella sola provincia di Vicenza in 8 mesi.

Nell’area esterna dove si movimentano rifiuti speciali di diverso tipo il dipendente non era solo, i Carabinieri hanno raccolto ieri la versione dei testimoni presenti al momento della disgrazia, affiancati dai tecnici dello Spisal impegnati a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza. In attesa che le indagini ricostruiscano nel dettaglio la dinamica dei fatti, ad oggi è assodato che che il 42enne di cittadinanza straniera – Maxime Somda era di origini della Costa d’Avorio, da tempo viveva in Italia – sia stato colpito dal peso caduto dall’alto.

Ad esprimersi sul tragico fatto di Montecchio è Cgil Vicenza, attraverso il portavoce Max Bianco. “Nel mese di luglio si è verificato il decimo infortunio – si legge nella nota – mortale in provincia. Dopo le ferie estive, si registra già un nuovo caso. Esprimiamo il cordoglio alla famiglia e ai compagni di lavoro di questa persona, e al contempo anche la nostra rabbia per una situazione sulla quale si può e si deve intervenire. Questi temi, sicurezza sul lavoro, precariato, sub appalti etc sono usciti dalle agende di coloro che governano a vari livelli. Bastano pochi dati relativi all’aumento degli occupati per tralasciare tutto il resto, per dimenticare i drammatici dati sugli incidenti e sulle morti bianche. Non ci rassegniamo al fatto che di lavoro si può anche morire. Continueremo a incalzare i governi nazionali e regionali affinché ci sia una inversione di tendenza: è necessario un forte investimento sul piano della prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

