Rimane stazionario in cura in rianimazione il 18enne veronese caduto nel cantiere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha superato le delicate prime ore di ricovero in ospedale ed è monitorato nel reparto di rianimazione del San Bortolo il diciottenne rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro l’altro giorno – mercoledì 30 luglio – in un’azienda di Torri di Quartesolo, in seguito alla caduta da un’altezza non eccessivamente elevata (meno di 3 metri) ma con pericoloso impatto al suolo con il capo. Il trasferimento dallo scenario dell’emergenza al polo medico del capoluogo berico è stato effettuato in codice rosso.

Le sue condizioni di salute sarebbero stazionarie stando all’ultimo aggiornamento utile, e la prognosi mantenuta riservata. Si tratta di un adolescente dipendente della ditta che stava effettuando lavori internamente, che per motivi da spiegare avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su un’impalcatura. Risulta residente in un paese in provincia di Verona e le su iniziali sono R.F., come riporta il quotidiano L’Arena.

Aperta l’indagine dovuta per accertare le cause dell’infortunio sul lavoro capitato intorno alle 17 di mercoledì in un capannone di stoccaggio di dispositivi di climatizzazione in via Savona a Torri di Quartesolo, mentre si andava verso l’orario di chiusura del cantieri di lavori in corso. I tecnici sanitari inviati dall’Ulss 8 Berica dello Spisal sono chiamati a far luce su quanto sia accaduto, in accordo con le forze dell’ordine intervenute, verificando che le misure di sicurezza adottate fossero congruenti con le disposizioni di legge.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.