Fissati i funerali dell’agricoltore caduto dal tetto. Cinque anni prima la morte del figlio

La Procura di Vicenza ha concesso il nulla osta per la sepoltura della salma di Paolo Sella, 67enne agricoltore di Gambugliano morto in circostanze tragiche e improvvise mentre lavorava sulla copertura di uno stabile di sua proprietà.

L’incidente è avvenuto sabato 30 agosto, a causa del cedimento strutturale del tetto dove l’uomo stava effettuando una manutenzione, causandone lo schianto al suolo dall’altezza di 5/6 metri. Sul posto, nell’area occupata dall’azienda agricola.

Oltre ai soccorsi del Suem, sullo scenario di quello che viene inquadrato come un incidente mortale sul lavoro, in via Mondeo, si sono visti anche i tecnici sanitati del servizio Spisal dell’Ulss 8 Berica per i rilievi del caso. Dopo la ricostruzione puntuale della dinamica dei fatti che hanno portato alla morte sul colpo del 67enne vicentino, il fascicolo sul tavolo del sostituto procuratore ha riportato il non luogo all’autopsia sul corpo, concedendo quindi di fatto il via libera al funerale. L’uomo stava verificando in prima persona i danni provocati dal maltempo abbattutosi sulla zona nella notte tra giovedì e venerdì, prima del cedimento della copertura del capannone.

La cerimonia con rito religioso si terrà domani, giovedì 4 settembre, alle 15 nella chiesa piccola intitolata alla Madonna delle Grazie. Dolore che tocca i territori vicini di Costabissara e Ganbugliano, località divenuta frazione del Comune di Sovizzo in cui la famiglia Sella è molto conosciuta da concittadini. Nel fine settimana scorso, in molti tra loro rimasti erano costernati alla notizia del nuovo lutto patito dai parenti della vittima. Una famiglia segnata da una disgrazia in precedenza, cinque anni prima (era il mese di novembre del 2020), per la morte prematura di Denis Sella, a soli 32 anni di età. Anche in quel caso in circostanze davvero tragiche: il giovane fu travolto da un cumulo di terra durante dei lavori di scavo sui terreni dell’azienda agricolo per la posa di tubature.

L’adorata moglie Vilma e l’altro figlio di Paolo Sella, Jonathan, piangono in questi giorni duri un marito e padre da più parti descritto come un gran lavoratore e amante della terra. Stasera sarà recitata alle 19 la veglia di preghiera comunitaria che anticipa il rito solenne di domani pomeriggio.

