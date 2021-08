Distrutto dal fuoco deposito del ristorante

La notte scorsa, alle 2:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato a Montecchio Maggiore per l’incendio di una casetta in legno adibita a deposito del bar ristorante Da Golin.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno circoscritto e spento l’incendio della casetta oramai generalizzato, evitando il coinvolgimento dell’attiguo ristorante.

Il deposito di oltre 15 mq conteneva sedie e tavoli, utilizzati per l’area esterna del locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.