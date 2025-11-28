Feriti, sostanze pericolose e un incendio: in galleria Spv testati i soccorsi da “codice nero”

Sirene spiegate, ambulanze, polizia e vigili del fuoco in emergenza all’interno della galleria di Sant’Urbano della Superstrada Pedemontana Veneta nella serata di ieri, 27 novembre: non si è però trattato di un drammatico incidente ma di una esercitazione programmata e periodica coordinata dalla Prefettura di Vicenza, in attuazione delle normative che prevedono lo svolgimento periodico di esercitazioni a scala reale finalizzate a testare il sistema di risposta nel caso di particolari scenari di incidenti.

All’esercitazione hanno partecipato i vigili del fuoco del comando di Vicenza con dodici operatori e tre mezzi, coadiuvati da un funzionario tecnico. Presenti anche la polizia stradale, il Suem 118 e il personale ausiliario di Spv, ciascuno impegnato nelle specifiche competenze operative.

Lo scenario

Lo scenario ipotizzato era particolarmente complesso: prevedeva un evento da “codice nero”, il peggiore con l’ostruzione completa della carreggiata a seguito di un incidente tra un mezzo pesante adibito al trasporto di merci pericolose e un’auto, con conseguente principio d’incendio e presenza di feriti. L’obiettivo era testare l’efficacia delle procedure di comunicazione e coordinamento tra tutte le realtà di soccorso coinvolte, nonché valutare la tempestività e la qualità della risposta operativa in un contesto ad elevata criticità come quello di una galleria stradale.

All’esercitazione hanno partecipato anche una decina di figuranti, inseriti nello scenario per riprodurre le condizioni operative e le difficoltà che i soccorritori possono trovarsi ad affrontare negli interventi reali. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il tratto della Spv interessato è stato chiuso al traffico dalle 21 fino al completamento della simulazione.

Gli esiti? L’esercitazione ha permesso di consolidare la collaborazione tra i diversi enti e di verificare la piena operatività del piano di emergenza, contribuendo a migliorare la sicurezza degli utenti.