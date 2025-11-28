Morta la soldatessa della Guardia nazionale ferita mercoledì a Washington

, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington mercoledì a due isolati dalla, in una zona affollata di turisti soprattutto bei giorni che precedono il Thanksgiving.

“Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta”, ha detto il presidente in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento.

“Non è più con noi. Ci sta guardando dall’alto in questo momento – ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta”.

Parlando con i militari il tycoon ha definito l’attentatore, Rahmanullah Lakanwal, cittadino afghano, “un mostro”. Poi ha mostrato una foto di persone che si accalcavano su un aereo in Afghanistan durante il ritiro delle truppe americane nell’agosto del 2021. “Ecco una foto, date un’occhiata a quell’aereo – ha detto -. Questo è quello che è avvenuto sotto l’amministrazione Biden”.

“Questa atrocità ci ricorda che non abbiamo una priorità di sicurezza nazionale più grande del controllo totale sulle persone che entrano e rimangono nel nostro Paese“, ha spiegato Trump. “Per la maggior parte, non li vogliamo”, ha aggiunto.