Il furgone colmo di surgelati va a fuoco in autostrada. Autista illeso, pompieri all’opera

Fumo grigio dalle corsie dell’Autostrada A4 visibile dal capoluogo berico e dall’Ovest della provincia vicentina intorno al mezzogiorno di oggi, a causa dell’incendio che ha distrutto un veicolo di trasporto commerciale, poco prima in marcia in direzione Milano tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello.

Fortunatamente l’autista alla guida del furgone con ampio vano-frigo per il trasporto di alimenti surgelati si era accorto di un qualche malfunzionamento del veicolo, accostando prima che il principio d’incendio si estendesse alla cabina di guida. La persona al volante viaggiava da sola e, appena scesa incolume dal mezzo, ha lanciato la richiesta di Sos al 118.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco giunti dalla sede centrale di Vicenza, con una squadra di pronto intervento che ha utilizzato la schiuma bianca per “soffocare” per quanto possibile le fiamme. In pochi minuti, però, il furgone era stato pesantemente compromesso senza possibilità alcuna di recupero visti i danni subiti, con interni bruciati e in parte sciolti dal calore e carrozzeria distrutta. Al pari di buona parte del carico di merce.

Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra del 115 oggi intervenuta per lo spegnimento del fuoco sul veicolo e il necessario raffreddamento, azioni che hanno impegnato i pompieri per circa un’ora. Al soccorso stradale, poi, il compito di liberare la carreggiata e consentire di riprendere la piena circolazione del traffico lungo l’autostrada A4.