Autocarro finisce fuori strada e si ribalta su un fianco. Soccorso l’anziano alla guida

Operatori del soccorso pubblico chiamati anche sulle colline di Nogarole vicentino intorno al mezzogiorno di oggi, in aiuto al conducente di un autocarro con cassone aperto finito fuori strada per cause al momento ignote. Potrebbe trattarsi di un lieve malore alla guida.

A venire soccorso in regime di urgenza, per la dinamica dell’incidente, è stato un anziano vicentino che stava guidando il veicolo di proprietà, rimasto ferito e quindi trasportato con codice giallo di merdia gravità in autoambulanza nell’ospedale più vicino per le cure del caso e accertamenti diagnostici approfonditi.

Oltre al personale sanitario del Suem inviato dall’ospedale di Arzignano – dove il guidatore si trova ricoverato attualmente – sul posto sono stati visti anche i vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino, pure loro partiti dalla città del Grifo dopo l’allarme dato un passante. A “completare” il team di soccorritori chiamati in causa, infine, una pattuglia di carabinieri della compagnia di Valdagno, intervenuta in via Restena a Nogarole per capire cosa sia accaduto all’origine dell’incidente stradale.

Si tratterebbe di un’uscita autonoma di strada secondo le circostanze, causata forse da una distrazione dello stesso conducente o, come sopra accennato, da un malessere. Nessun altro veicolo oltre al furgone Iveco è stato quindi coinvolto. Le condizioni di salute del pensionato ferito – età, generalità e residenza per il momento non risultano note -, ricoverato in ospedale nel primo pomeriggio non desterebbero particolari preoccupazioni – salvo successive complicazioni – dunque senza pericolo imminente per la sua incolumità.