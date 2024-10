In due sul monopattino, risultato poi rubato. Multa e denuncia a due 19enni

Controllo stradale se non inedito di sicuro fuori dell’ordinario quello che ha portato a una serie di “scoperte” a catena l’altro ieri a Montecchio Maggiore, dove una delle pattuglie di polizia locale “Dei Castelli” ha intercettato una coppia di giovani 19enni in via del Lavoro nel pomeriggio di martedì, maschio e femmina, a bordo di un monopattino elettrico, in movimento. Una pratica vietata dal codice della strada, con sanzione emessa nei confronti del conducente. Gli agenti si sono accorti in breve tempo che era in corso in quel frangente una prova in funzione di una compravendita del mezzo.

La ragazza vicentina 19enne, di nazionalità italiana, alla guida del mezzo come potenziale acquirente, mentre il coetaneo di origini tunisine appostato dietro da sedicente proprietario. Peccato che il monopattino, già riverniciato, presentasse anche il numero di serie abraso in modo da rendere illeggibile la matricola. Un probabile oggetto rubato, quindi, che ha portato in breve il giovane risultato un senza fissa dimora – le iniziali fornite dal comando sono T.R. – alla denuncia per ricettazione.

Riguardo alla maggiorenne T.R., risultata residente ad Altavilla Vicentina e non coinvolta parrebbe nel furto del mezzo di locomozione, inevitabile la multa: il limite massimo previsto dal codice in questa fattispecie è di 200 euro, visto che l’articolo inerente prevede il divieto assoluto di trasporto di persone, animali o cose per ragioni di stabilità, e quindi per tutela della sicurezza. Il tunisino non è stato in grado di fornire una spiegazione sulla provenienza del monopattino che perciò è stato sequestrato dalla pattuglia.

Gli ulteriori accertamenti condotti in Questura di Vicenza hanno evidenziato che il giovane risultava inoltre senza i requisiti di soggiorno in Italia. Pertanto è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici per una sicura identificazione, e oltre alla denuncia per l’ipotesi di reato di ricettazione ha “abbinato” una potenziale irregolare condizione di permanenza sul territorio nazionale.