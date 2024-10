Landes desolata a Schio: due su tre in Europa per il Famila: 64-60 alle francesi

Landes desolate ieri a Schio, con le francesi a ingaggiare una rimonta che si interrompe solo sul finale di partita – la terza del girone A, siamo a metà – e a tornare in patria a mani vuote. Seconda vittoria casalinga invece per le arancioni d’Europa targate Beretta Famila, che vincono per 64-60 ma che ancora una volta mostrano fasi alterne di gioco e costanza di rendiumento contro avversarie di spessore, partendo bene (lo steso in Ungheria 7 giorni prima) e cedendo il passo nella seconda parte di partita. Stavolta, però, mantenendo un margine di sicurezza sulle avversarie di turno, nonostante i troppi punti subiti nei due quarti conclusivi.

Il finale sorride comunque alle orange del tecnico ellenico Dikaioulakos che, nonostante la serataccia dall’arco soprattutto nel secondo tempo (2/15,) riescono a fermare il rientro ospite stoppando la risalita delle blues. Ed evitando la beffa, dopo un vantaggio di ben 12 punti in avvio (22-10 dopo 10′), stesso margine all’intervallo lungo, che se si parlasse di calcio e non di basket sembrava la premessa di una “goleada”. Anche se va detto che le ospiti non si sono mai avvicinate a “portata di un canestro”, risalendo fino al -4 solo nel minuto conclusivo del duello.

Tra le note positive l’arrivo di Juhasz dagli Stati Uniti dopo le finali Wbna, che ha assistito in tribuna alla gara, ed il convincente debutto di Hruscakova: 4 punti, 6 rimbalzi e 1 assist in appena 11 minuti. Decisiva invece la prestazione di Keys che ha giocato una partita totale: 7 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate tra cui quella determinante per il successo scledense.

IL TABELLINO – Beretta Famila Schio – Basket Landes 64-60 (22-10, 34-22, 50-43)

Beretta Famila Schio: Bestagno 0, Sottana 0, Zanardi 0, Verona 13, Panzera 0, Salaun 12, Crippa 2, Andrè 13, Hruscakova 4, Keys 7, Laksa 13.

Basket Landes: Fuehring 6, Pardon 7, Djekoundade 7, Macquet 0, Djaldi-Tabdi 19, Gaiselsoder 15, Ewodo 3, Slocum 3, Bussiere 0, Lacan 0.