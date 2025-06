Scontro fra auto, una si ribalta: solo ferite per il conducente rimasto intrappolato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mattinata di lavoro quella di oggi, giovedì 5 giugno, per i Vigili del Fuoco intervenuti per un sinistro che poteva avere conseguenze anche gravi.

I pompieri della centrale di Vicenza sono così intervenuti a seguito di un incidente stradale lungo la SS 46, Strada Statale 46 del Pasubio nel comune di Vicenza, dove sono rimasti coinvolti due veicoli con feriti fortunatamente lievi. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono subito prodigati per estrarre il conducente rimasto intrappolato fra le lamiere accartocciate di una delle due vetture, oltre che per mettere in sicurezza l’area. L’altro coinvolto, un ottantenne della zona, ha invece terminato la sua corsa con la propria auto finita per ribaltarsi proprio nella collisione fra le auto. Nonostante ferite comunque non gravi, l’anziano automobilista è stato precauzionalmente affidato alle cure degli operatori sanitari sopraggiunti in emergenza. Pesanti, invece, i danni subiti dalle due auto. Presenti per la regolazione del traffico e i rilievi di rito chiamati a stabilire l’esatta dinamica dei fatti, sia i Carabinieri che una pattuglia della Polizia Locale.