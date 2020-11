Incidente ad Alte: vittima un uomo in sella a uno scooter. Ricoverato in codice rosso

E’ un uomo, di 41 anni, lo scooterista soccorso ieri in codice di massima gravità ad Alte Ceccato in seguito a uno scontro tra auto e moto. L’incidente stradale si è verificato alle 18.30 di ieri all’altezza di un incrocio: a travolgere il ciclomotore con il guidatore in sella è stata una Volkswagen Passat condotta da un 48enne di Montecchio Maggiore.

Il ferito grave è stato raggiunto da un equipaggio del Suem 118 tra via Battaglia e via Stazione, raccolto con la dovuta cautela dall’asfalto e affidato a un’autoambulanza diretta all’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Dopo il passaggio in pronto soccorso permane in stato di ricovero per accertamenti e sotto monitoraggio continuo.

Dichiarate come gravi le ferite riportate dal 41enne di nazionalità indiana – S.K. le sue iniziali -, che vive a Montebello Vicentino, per il quale preoccupava in particolare il trauma cranico subito nell’impatto con la vettura. Stava rientrando verso il suo alloggio dopo la giornata di lavoro in una ditta della zona. Sarebbe stato sbalzato sul parabrezza della Passat, infatti, per poi rotolare sull’asfalto, riportando contusioni multiple.

Immediati i soccorsi sul posto, da parte anche dell’automobilista coinvolto, che ha chiesto aiuto. Sul posto oltre al personale sanitario anche gli agenti della polizia locale “dei Castelli”, che si sono occupati di far defluire il traffico nell’ora di punta e dei rilievi sul luogo dell’incidente.