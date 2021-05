L’area camper riapre e il Comune concede il parcheggio gratis per la Giornata del turismo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco meno di due settimane di parking attrezzato gratuito per gli autocaravan, con la volontà di festeggiare simbolicamente l’imminente “Giornata del Turismo Diffuso” che si terrà domenica prossima, organizzata dalla Pro loco, e dare un primo impulso proprio al comparto. A concedere lo spazio pubblico di piazza Carli è il Comune di Montecchio Maggiore, ma non solo per il giorno festivo “eletto”, ma da domani fino a giovedì 3 giugno compreso. Si tratta di una riapertura provvisoria dell’area a disposizione di visitatori e viaggiatori in camper, ora sistemata e in attesa di essere affidata in gestione a personale specializzato.

“La decisione dell’amministrazione comunale – si legge nel comunicato stampa che relativo all’iniziativa inedita – vuole favorire l’afflusso di visitatori in occasione della terza Giornata del turismo diffuso, in programma in città domenica 23 maggio a cura della Pro Loco Alte-Montecchio, e nei giorni seguenti, fino a quello successivo la festività del 2 giugno”.

“L’area camper – aggiunge il sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula – era stata temporaneamente chiusa per alcuni problemi tecnici legati al sistema automatizzato di entrata e uscita. Abbiamo deciso di aprirla in questi giorni gratuitamente in occasione di un importante evento di promozione turistica e nella successiva settimana e mezza, per favorire l’afflusso dei camperisti e permettere loro di fermarsi in città anche più di una notte”. Dopo questa apertura “promozionale” sarà ripristinato il consueto servizio a pagamento. “Stiamo espletando le procedure per affidare la gestione dell’area ad una società specializzata in questo tipo di servizi – afferma il neo vicesindaco ed assessore al turismo Claudio Meggiolaro -, in modo che possa esserci un intervento tempestivo in caso di guasto del sistema a pagamento di accesso e uscita. Contiamo di tornare alla gestione normale nei primi giorni di giugno, subito dopo il periodo di apertura gratuito”.

La Giornata del turismo diffuso dalle 10 alle 19 di domenica 23 maggio permetterà ai visitatori, accompagnati dai ragazzi della Pro Loco, di scoprire gratuitamente previa prenotazione alcuni dei siti turistici di Montecchio Maggiore: le Priare dei Castelli (dove l’associazione culturale “La Gavetta”, in collaborazione con il Museo delle Forze Armate 1914-1945, per l’occasione rievocherà un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale), la terrazza del Castello di Giulietta, Villa Cordellina e la Sala Remo Schiavo, Casa Fin Schiavo (dove si potrà assistere allo spettacolo della Compagnia La Filigrana “Anno 1630. A Montecchio arrivò la peste!”). A questi si aggiungeranno il Museo delle Forze Armate 1914 – 1945 e il Garage Storico del Comune di Montecchio Maggiore, che saranno visitabili in autonomia.

Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 maggio all’indirizzio e-mail info@prolocoaltemontecchio.it o al numero 340.0796224.