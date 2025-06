Trovato morto nel camper lasciato in sosta sul Grappa. Probabile malore per un 53enne

E’ stato identificato il corpo senza vita di un uomo trovato all’interno di un camper lasciato in sosta in posteggio sul massiccio del Grappa. Si tratta di vicentino per ultima residenza nota, a Solagna. Aveva di 53 anni di età e il suo nome era Loris Cuman.

Sullo scenario del ritrovamento del caravan con all’interno la persona senza vita sono giunti i Carabinieri. Si ipotizza in prima istanza un decesso per cause naturali, e sembra appurato che il 53enne si trovasse solo nella “casa mobile”, trovata con l’ingresso aperto. Subito i militari dell’Arma in forza alla stazione vicina hanno informato della disgrazia la Procura di Treviso, competente territorialmente visto che l’area si trova a Crespano del Grappa.

Soccorsi e inquirenti si sono recati in località Strada delle Mure, al parcheggio “Muatte” in una zona isolata di media montagna. Non è noto se Cuman si trovasse sul Grappa per trascorrere un breve periodo di vacanza o un’escursione oppure per motivi di lavoro. Solo a distanza di più ore l’identità dell’uomo è stata resa nota e si è potuto avviare la prevista procedura di informativa ai parenti noti del deceduto, dopo il reperimento nel caravan in ferma dei documenti anagrafici.

L’ipotesi di causa di morte, in base alle circostanze e allo stato della salma del vicentino, fa propendere per un malore. L’eventuale disposizione dell’esame autoptico potrebbe fugare residui dubbi. Il 53enne era morto probabilmente già da ore, forse da giorni. Da più parti si rende nota la passione di Cuman per i droni, forse si trovava in questi luoghi per effettuare delle riprese. Pare, ma è una notizia da confermare, che un amico ne avesse denunciato l’assenza a inizio della settimana, mentre a lanciare l’allarme sarebbero stati due passanti.

I soccorsi, purtroppo, sono risultati tardivi, visto che il medico inviato insieme al Suem 118 si è trovato di fronte a una persona già cadavere.

