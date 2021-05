Bollo auto, ok della Regione alla proroga delle scadenze (al 30 settembre)

Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 60, d’iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti di supporto ai contribuenti per il versamento della Tassa automobilistica regionale”, illustrato in Aula dal relatore, la Consigliera regionale Simona Bisaglia (Zaia Presidente). In estrema sintesi, la proposta legislativa tiene conto del quadro economico generale determinato dallo stato emergenziale legato alla pandemia, mette mano all’art. 5 della Legge di stabilità regionale 2021 e, in sostanza, proroga il pagamento del bollo auto al 30 settembre.

Il provvedimento aveva avuto un primo via libera lo scorso 12 maggio in in Prima Commissione del Consiglio Regionale e vuol essere una forma di agevolazione a famiglie e contribuenti in tempo di pandemia. La prima commissione del Consiglio regionale, guidata da Luciano Sandonà (Zaia Presidente), aveva espresso parere favorevole unanime alla proposta della Giunta (illustrata dall’assessore al bilancio Francesco Calzavara) di modificare le scadenze previste per il pagamento della tassa automobilistica regionale. Le scadenze slittano quindi ulteriormente al 31 agosto e al 30 settembre per i contribuenti tenuti a pagare il bollo originariamente entro il 30 maggio ed entro il 30 giugno. Anche le opposizioni si erano impegnate ad assicurarne il percorso più rapido possibile.