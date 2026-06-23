Maxi-abbandoni di rifiuti anche da fuori comune: tutti sanzionati dalla Polizia Locale

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In 5 mesi sono più che raddoppiate le multe per abbandono illecito di rifiuti a Montecchio Maggiore. Da inizio 2026 sono 41 i verbali fatti dalla Polizia Locale dei castelli, contro i 16 dello stesso periodo nel 2025. Il rafforzamento dei controlli si è reso necessario a causa dell’elevato numero di immondizia lasciato in giro. Non solo rifiuti, ma anche oggetti che avrebbero dovuto essere portati in discarica.

Tra i casi più eclatanti a Montecchio Maggiore, un consistente abbandono di rifiuti da lavori edili domestici, tra cui cartongesso, carta da parati, intonaco, nella zona di campagna di via Sant’Antonio, in viale Stazione un divano, valigie vuote e alcune sedie, un boiler elettrico per acqua calda, un ventilatore e alcuni secchi in viale Ceccato. A Brendola, nei pressi di un distributore di carburante in via Orna, è stata rinvenuta una notevole quantità di rifiuti vari, tra cui valigie vuote, tappetini per auto e altro, scaricati da un cittadino di Lonigo.

A Monticello di Fara di Sarego è stato scoperto un cittadino residente a Gambellara che periodicamente scaricava sacchi contenenti i propri rifiuti. Tutti i responsabili di questi maxi-abbandoni sono stati individuati e sanzionati dagli agenti della Polizia Locale. Ogni singola sanzione ammonta a 206 euro, ma può salire a 500 euro nel caso in cui il responsabile non paghi entro 60 giorni dalla notifica.

“Uno dei compiti della Polizia Locale è la tutela del decoro del territorio in cui opera – afferma il comandante della Polizia Locale dei Castelli, Alessandro Rigolon –. Ecco perché siamo molto attivi sul fronte dell’abbandono dei rifiuti, che presenta, tra l’altro, un elevato tasso di individuazione dei responsabili, grazie a tecniche investigative e ai sistemi di videosorveglianza. Ringrazio ItalCaccia, associazione che collabora con noi in questo ambito, per il prezioso aiuto”.

“Le attività della Polizia Locale dei Castelli a contrasto dell’abbandono dei rifiuti è per la città di Montecchio Maggiore molto importante – commenta Giampaolo Valerio, assessore alla manutenzione e decoro del patrimonio e del demanio comunale –, perché ci permette di intervenire tempestivamente per il ripristino del decoro urbano. Ricordo che la nostra città ha a disposizione ben due ecocentri in cui conferire i rifiuti. Non ci sono quindi scuse per questo tipo di comportamenti”.

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