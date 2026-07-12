Violento temporale sul Vicentino: allagamenti, alberi abbattuti e numerosi interventi dei soccorsi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella serata di ieri il Vicentino, portando con sé forti raffiche di vento, locali grandinate e precipitazioni particolarmente intense. In meno di un’ora, la grande quantità d’acqua caduta ha provocato l’allagamento di strade e sottopassi, causando disagi in diversi comuni della provincia.

Le criticità maggiori si sono registrate a Valdagno, dove la Protezione Civile locale è stata impegnata su più fronti. Due squadre di volontari sono intervenute, assieme ai Vigili del Fuoco, per lo svuotamento di alcuni locali allagati. Segnalato inoltre uno smottamento in contrada Meggiara e la necessità di mettere in sicurezza un giovane albero caduto in viale Regina Margherita.

Problemi anche a Brendola, dove il forte vento ha abbattuto un pino all’interno di una proprietà privata in via Goia. Nella caduta l’albero ha tranciato i cavi della rete elettrica, lasciando l’intera via senza corrente. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino del servizio elettrico.

A Montecchio Maggiore sono state attivate quattro squadre di volontari per effettuare interventi e sopralluoghi sulle numerose segnalazioni ricevute durante l’emergenza. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23. Questa mattina sono invece proseguiti i lavori per uno smottamento in via Selva Bassa, con l’ausilio dei mezzi del servizio manutenzione strade.

Qualche danno e disagi si sono registrati anche a Montebello Vicentino e Altavilla Vicentina. Sull’autostrada A4, nei pressi del casello di Vicenza Ovest, alcuni automobilisti hanno scelto di fermarsi sotto un cavalcavia per ripararsi dal violento temporale. Una decisione che, complice la visibilità fortemente ridotta, ha causato il blocco della circolazione per diversi minuti, aggravando ulteriormente la situazione lungo il tratto interessato. La conta dei danni, seppur limitati, è ancora in corso, mentre le amministrazioni locali e i volontari della Protezione Civile continuano a monitorare il territorio per verificare eventuali ulteriori criticità.

Foto in collaborazione con Luca Tecchiato

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