Nuova gestione agli impianti di tennis dopo 15 anni. Il Tc Palladio vince il bando

Si è conclusa con un passaggio di testimone da un tennis club all’altro la gestione della struttura sportiva dedicata agli appassionati di serve & volley e dintorni, chiusa per due mesi per problematiche di sicurezza riguardo all’impianto elettrico ora in rifacimento. E che aveva riaperto temporaneamente i battenti per poco più un mese e mezzo, ai primi di maggio, dopo la fase di lockdown, per poi inchinarsi alla conclusione del contratto in concessione, scaduto in data 30 giugno 2020.

A renderlo noto il Comune di Montecchio Maggiore, dopo la firma sulla convenzione tra ente pubblico e la società sportiva subentrante. Le “chiavi” passano di mano dall’associazione Tennis Montecchio al Palladio 98 Vicenza, storico club del capoluogo berico, dopo l’assegnazione del bando per due anni assicurati, più altri due rinnovabili.

Si tratta dei 5 campi più i locali spogliatoi e un ufficio all’interno dell’area della Polisportiva, a fianco dello stadio di calcio “Cosaro”, in via del Vigo. Il principale polo tennistico dell’area castellana aveva chiuso il circolo ai suoi soci a fine giugno, rimasti in attesa di notizie sul bando per la manifestazione di interesse da parte delle associazioni interessate, emigrando nel frattempo negli impianti dei paesi vicini. In queste settimane, infine , il Comune avrebbe messo a punto gli interventi di manutenzione richiesti per poter riattivare la struttura a partire dai primi di settembre. Il direttivo uscente, lo scorso 3 luglio, di fatto aveva già salutato i suoi soci attraverso un comunicato, dopo aver rinunciato a una nuova proroga – sarebbe stata la seconda – e rimandando il futuro al bando, aggiudicato infine alla società con sede nel centro di Vicenza.

“La scelta di assegnare la gestione per due anni più altri due rinnovabili e non per un periodo più lungo – spiega il sindaco Gianfranco Trapula, oggi nelle vesti in realtà di e assessore allo Sport – è dovuta all’incertezza sul futuro socio-economico, e di conseguenza anche sportivo, legata alla pandemia. Sarebbe stato un rischio chiedere un impegno a più lungo termine, non sapendo ora con certezza quali saranno le prospettive in merito alla pratica sportiva. Ad ogni modo, auspichiamo che il nuovo gestore sappia valorizzare al meglio gli impianti”.

Dopo il benvenuto al club subentrato, una nota da parte dell’amministrazione comunale regala una constatazione di quanto di buono fatto dai gestori uscenti, coronata da risultati di alto livello nel tennis di livello anche nazionale. “Il Tennis Montecchio Maggiore ha gestito gli impianti per 15 anni e, tramite i suoi atleti, ha ottenuto prestigiosi risultati sportivi, come la salita della squadra maschile dalla serie D1 alla serie A2 e di quella femminile fino alla serie C, senza ovviamente dimenticare il conferimento, da parte del Coni, della Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Ringraziamo la società per l’impegno profuso e per aver contribuito, anche attraverso la scuola per i più giovani, alla crescita di questo sport e della cultura sportiva in generale nella nostra città, diventando punto di riferimento anche per l’intera provincia”.