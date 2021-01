Ancora violenza sui carabinieri in un centro per gli acquisti: arrestato 26enne

Domenica è capitato all’interno punto vendita alimentare “GB Ramonda“, martedì di nuovo al centro acquisti “La Galleria” dello stesso polo commerciale, in entrambi i casi ad Alte Ceccato nel territorio di Montecchio Maggiore. A distanza di pochi metri uno dall’altro. Si tratta di episodi distinti tra loro, accomunati però non solo dalla contiguità di spazi ma anche da dinamiche simili: individui “solitari” che si ribellano ai controlli legittimi delle forze dell’ordine, dando in escandescenza e alzando le mani contro uomini in divisa.

Con il corollario inevitabile di venire immobilizzati, arrestati dagli operatori a cui si ribellano e iniziare la trafila giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, in alcuni casi, anche lesioni nei confronti di uomini e donne che stanno assolvendo il proprio dovere di forze di polizia.

L’ultimo episodio in ordine temporale si è verificato martedì scorso, due giorni fa, nel tardo pomeriggio presso il centro commerciale “La Galleria” alle Alte di Montecchio, in pratica nello stesso grande stabile che ospita più attività al dettaglio nel grande centro acquisti. Attrattiva, all’estero, Una pattuglia di carabinieri è intervenuta per effettuare una verifica su un ragazzo di origini africane che, secondo il racconto fornito dal comando di compagnia, non ha affatto gradito i sospetti sul suo conto. Opponendo in termini tecnici una “resistenza attiva“, che tradotto in altri termini significa tentando di aggredire i militari per guadagnarsi una via di fuga.

Missione “fallita” per un extracomunitario nato in Costa d’Avorio, senza fissa dimora, reso inoffensivo in pochi attimi e immobilizzato dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, che lo hanno tratto in manette e accompagnato in caserma. Il giovane classe 1994 è già stato sottoposto a processo per direttissima dopo una notte in celle di sicurezza, e rilasciato a piede libero. Domenica scorsa, invece, a finire in manette anche se per poche ore era stato un ghanese di 48 anni.