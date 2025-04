Raggirava anziani e rubava nei supermarket. Arrestato 30enne con divieto di dimora in Veneto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’escalation criminale che, se non fosse stata bloccata l’altro ieri dai Carabinieri, poteva proseguire potenzialmente all’infinito, arrecando danni a comunità ed esercizi commerciali e, come accertato in alcuni episodi, nei confronti di persone anziane e fragili.

Nel corso della permanenza in carcere di Vicenza dove si trova in detenzione da martedì di questa settimana non potrà più nuocere ad alcuno l’algerino di 30 anni arrestato dai militari dell’Arma. Si tratta di un pregiudicato di origini africane, domiciliato nel capoluogo berico ma che si spostava anche nell’area bassanese per le sue scorribande di delinquente.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Vicenza, con supporto della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha portato all’arresto del giovane uomo nella serata del 1 aprile. Rapina aggravata, furto con destrezza e utilizzo fraudolento di carte di pagamento costituiscono i capi d’accusa nei suoi confronti, reati a lui imputati in un lasso di tempo in cui il 30enne nordafricano non aveva titolo per “mettere piede” in Veneto, regione da cui nei fatti la sua presenza era stata bandita. Questo sulla scorta del divieto di dimora a lui notificato il 25 febbraio, in relazione a dei reati commessi la scorsa estate.

In particolare, le indagini hanno permesso di ricostruire la sequenza di azioni criminali che lo vedono come protagonista. A partire dalle accuse di aver raggirato una pensionata di 81 anni di Nove, a metà agosto 2024, approfittandosi di lei e utilizzando le carte digitali di pagamento in maniera illecita. Poi gli episodi recenti che gli vengono addebitati nelle date del 6,12 e 18 marzo, periodo in cui come sopra esposto l’algerino ora detenuto non avrebbe dovuto trovarsi in Veneto.

Nel report del comando i reati commessi in queste occasioni vengono descritti in maniera generica, si va ovviamente dalla violazione della misura cautelare a ulteriori furti con destrezza in supermercati di Vicenza e Comuni limitrofi e altri indebiti utilizzi di carte di credito. Nell’ultima data recente, inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di armi improprie e altri oggetti atti a offendere

