Colpo notturno a Villa Pigalle, cassaforte portata via in carriola. Bottino ingente: soldi e Rolex

Cassaforte asportata e trasportata via su una carriola da cantiere. Emerge questo curioso particolare dal colpo andato segno nella notte tra giovedì e venerdì scorso a Belvedere di Tezze sul Brenta, ai danni dell’Hotel Villa Pigalle. Si parla di un bottino dell’ammontare di alcune centinaia di migliaia di euro tra denaro in contanti custodito nel forziere e gioielli, oltre a una pistola regolarmente detenuta.

A portare a termine il furto su cui indagano i Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa dopo la denuncia dei proprietari sarebbe stato un terzetto di malviventi, entrato in azione nel cuore della notte lungo la strada Valsugana. E’ possibile, per non dire probabile, che all’esterno della struttura ricettiva si trovassero altri complici.

Sul numero degli incursori, invece, come riporta il servizio di cronaca sul fatto pubblicato su Il Giornale di Vicenza, è certo: i movimenti del terzetto sono stati ripresi dalle telecamere interne, inquadrando tre uomini con i volti coperti da berretti del tipo passamontagna. Il blitz sarebbe stato portato a termine da professionisti del mestiere criminale, che sapevano come muoversi e da dove trovare facile accesso verso l’interno senza allertare il personale in servizio di notte nell’albergo con varie sale da pranzo, da ballo e piscina esterna. Come in casi analoghi è stato riscontrato, forse in passato qualcuno dei ladri si era introdotto come cliente e ospite della struttura.

Nessuno tra clienti e dipendenti si sarebbe accorto di nulla. Solo all’indomani mattina uno dei proprietari si è trovato di fronte all’amara sorpresa della cassaforte sparita, con tutti i valori in essa contenuti. Tra questi, oltre a 20 mila euro in contanti, gioielli e l’arma, anche un prezioso orologio Rolex da collezione. Dopo averla portata all’esterno di peso, i tre furfanti se la sono pure presa comoda, del tutto indisturbati, utilizzando para la “famosa” carriola per raggiungere il mezzo utilizzato per la fuga, probabilmente un furgone lasciato in sosta poco lontano.

