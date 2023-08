Pensionata in bici investita sulla rotatoria: trauma cranico grave. Morta nella notte al San Bortolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ sopravvissuta solo per poche ore dopo il ricovero in codice rosso al San Bortolo di Vicenza la donna di 68 anni soccorsa poco prima delle 22 di domenica sera a Montecchio Maggiore, in seguito al suo investimento.

La pensionata travolta sulla grande rotatoria a sei strade confluenti in via Zannato (incrocio con via dei Trozi) mentre era in sella alla bicicletta non ha superato le lesioni riportate nel doppio impatto. Prima con il veicolo che l’ha tamponata alle spalle e poi e l’asfalto, spirando nel corso della notte nel reparto di rianimazione.

Il nome della vittima dell’investimento stradale è stato reso noto stamattina, si tratta di Maria Teresa Albiero. Il ricovero d’urgenza direttamente al polo sanitario provinciale di Vicenza si era deciso i relazione alle condizioni critiche della donna, che aveva riportato pere un trauma cranico grave, consigliando il trasporto urgente nel reparto specialistico presente al San Bortolo.

Lì, nella notte, si è fafto quanto possibile per salvare la cittadina montecchiana a una morte purtroppo già “scritta” in virtù delle lesioni interne riportate. L’investitore, alla guida di una vettura Peugeot, ha subito chiesto aiuto al 118 dopo aver tamponato la bici mentre aveva già impegnato la rotatoria. Si tratterebbe di un giovane concittadino della donna, di 30 anni, rimasto illeso ma sotto choc per l’accaduto.

Inevitabile, come da atto dovuto, sarà per lui l’iscrizione nel registro degli indagati dalla Procura di Vicenza con l’ipotesi di omicidio stradale. La notizia è in aggiornamento.