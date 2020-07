Pronti 200 mila euro per rimediare alle infiltrazioni dal tetto. Per la scuola di Alte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il pericolo degli “ombrelli” in classe si può dire del tutto scongiurato, dicendola con il sorriso. Progetto approvato in giunta comunale per il secondo step di lavori sulla copertura della scuola primaria “Zanella” di Alte Ceccato, a Montecchio Maggiore. Ad annunciarlo ieri è stata l’amministrazione comunale della città castellana che dà seguito così a una prima parte di intervento sull’ala destra della struttura scolastica, concluso nel 2017, investendo nell’opera altri 200 mila euro.

L’intero esborso previsto, infatti, è totalmente a carico delle casse comunali e riguarderà una serie di interventi legati al rifacimento del vecchio tetto stavolta dell’ala di sinistra dell’edificio, che si erge in via Archimede nella frazione. Oltre che nell’atrio di ingresso che ogni giorno, pandemie permettendo, accoglie gli alunni vicentini delle elementari con zaino in spalla.

Obiettivo principale del futuro intervento consiste nell’eliminare definitivamente le fastidiose infiltrazioni d’acqua. L’attuale copertura in coppi dell’ala sinistra verrà rimossa e sostituita con più moderne e funzionali lastre multistrato in alluminio, rivestite con materiale anticorrosivo e insonorizzante, sfruttando i passi in avanti della tecnologia edile e dei materiali. I lavori interesseranno anche il solaio, che verrà coibentato con un nuovo controsoffitto allo scopo di garantire un maggiore isolamento termico negli ambienti sottostanti, con possibili risparmi energetici oltre che in termini di comfort.

Anche la rampa che collega i due padiglioni oggetto di intervento pubblico verrà rimessa a nuovo, sostituendo la parte alta con una nuova struttura costituita da montanti e traversi in alluminio a taglio termico. Lavori al via probabilmente nei primi giorni di autunno, dopo l’assegnazione dei lavori alla ditta che si aggiudicherà l’appalto nel mese di settembre. Gli alunni potranno comunque serenamente tornare e stare sui banchi di scuola alla ripresa delle lezioni, visto che le operazioni sul tetto possono essere eseguite in concomitanza con le lezioni ordinarie, mentre per la parte residua relativa ai controsoffitti delle aule e degli uffici si conta di eseguirle nel corso della pausa per le festività natalizie.

Coro di soddisfazione per la delibera approvata tra i componenti della giunta, sindaco e assessori delegati in testa. “Prosegue il nostro impegno sul fronte della manutenzione e dell’efficientamento del nostro patrimonio scolastico – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -, che è sicuramente una priorità di questa amministrazione”. “Ambienti sicuri e sani si traducono in una maggiore efficacia dell’azione educativa – sottolinea l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – e su questo fronte il dialogo con le nostre scuole è sempre aperto”. “Ogni intervento sul nostro patrimonio pubblico rappresenta un investimento per il futuro – dichiara l’assessore alla manutenzione del patrimonio Carlo Colalto -. Continueremo su questa strada, con altri interventi mirati nei prossimi mesi”.