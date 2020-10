Pullman di linea tamponato da un furgone: traffico in tilt e una donna ferita nell’urto

Un pullman di proprietà dell’azienda Bristol Autoservizi, con sede a Cornedo Vicentino, è stato tamponato intorno alle 14.30 di oggi a San Vitale di Montecchio Maggiore, mentre era impegnato in un servizio di linea di trasporto studenti di ritorno dalle scuole superiori della zona.

A provocare l’incidente una furgone di colore bianco condotta da una donna, che non si era avveduta dell’arresto del mezzo che la precedeva, schiantandosi sul retro del mezzo impegnato nel trasporto pubblico di studenti. Proprio la conducente è rimasta ferita nello scontro accidentale, ricoverata all’ospedale di Arzignano in pronto soccorso.

La donna, di cui non è stata resa nota finora la provenienza e l’età, avrebbe patito una forte contusione al torace ed è stata trasportata in ambulanza nel polo sanitario più vicentino. Non correrebbe pericolo di vita, ferma restando la necessità di approfondimenti diagnostici. Nessuno tra gli utenti a bordo della corriera e l’autista avrebbe riscontrato alcun problema, mentre i danni saranno da valutare in officina e carrozzeria.

L’incidente verificatosi in via degli Spini in territorio della città castellana ha precluso per circa mezz’ora il normale flusso di viabilità sull’arteria che attraversa il nord-ovest della provincia, al fine di permettere i soccorsi. La donna ferita rimasta cosciente non riusciva ad uscire autonomamente dal furgone danneggiato, ed è stata aiutata da una squadra di vigili del fuoco giunta prontamente dal distaccamento periferico di Arzignano. Sul posto, oltre a pompieri e sanitari del Suem, anche gli agenti della polizia dei Castelli impegnati a regolare il traffico e chiudere temporaneamente la strada, al fine di consentire lo spostamento dalla carreggiata dei mezzi incidentati.