Ruba capi firmati per mille euro dalle Sorelle Ramonda: arrestato nel parcheggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha rubato capi firmati alle Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore, pensando di farla franca togliendo tutte le etichette e i dispositivi antitaccheggio, ma il tentativo di un 53enne vicentino si è scontrato contro la sorveglianza del personale di vigilanza, che accortosi di quanto stava accadendo, ha chiamato i carabinieri.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel noto store di abbigliamento lungo la Strada Regionale 11. Dopo che è arrivata la chiamata alla centrale operativa dei carabinieri di Valdagno, infatti, è stata inviata sul posto una pattuglia della tenenza castellana in transito nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso nel parcheggio l’uomo in possesso di alcuni capi firmati, dei quali non è stato in grado di mostrare lo scontrino d’acquisto. Ad un primo controllo gli abiti apparivano inoltre stranamente senza alcuna etichettatura. La rapida ricostruzione dei fatti ha consentito di appurare che il malfattore, dopo alcuni passaggi all’interno del negozio di abbigliamento, si era soffermato a lungo nell’area dedicata ai capi firmati. Scelta la merce di suo interesse, ne ha rimosso le protezioni antitaccheggio e ogni possibile etichetta, così riuscendo a varcare indisturbato le barriere antifurto poste all’uscita. Nonostante le precauzioni adottate, l’uomo era stato comunque notato dal personale della vigilanza interna che, insospettito, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri.

Inevitabile l’arresto per furto aggravato di abiti griffati per un valore commerciale di mille euro. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato temporaneamente sottoposto alla detenzione domiciliare a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di udienza di convalida. La magistratura ha poi convalidato l’arresto: l’uomo ha chiesto di patteggiare la pena e il pagamento di una multa.