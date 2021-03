“Scambia” la strada per discarica personale. Multa di 500 euro a un 25enne di Alte

Un giovane di origini africane residente ad Alte Ceccato si è visto recapitare una sanzione da 478 euro dopo essere stato visto e filmato ieri mentre abbandonava una quantità di rifiuti extra, nei pressi di un incrocio. Tavolini, giocattoli, stendini, vestiti e perfino un piccolo elettrodomestico: materiali vari accatastati e abbandonati in strada nella popolosa frazione di Montecchio Maggiore.

Il 25enne, nato in Nigeria e regolarmente domiciliato nel comune castellano, a quanto pare nel corso del week end era stato impegnato in una seria opera di pulizia dello stabile in cui vive, “liberandolo” di oggetti e materiale superfluo che a più riprese ha trasportato poi nel luogo scelto come “discarica personale”.

Una condotta tanto incivile quanto illecita, notata già nel corso del pomeriggio di domenica da alcuni cittadini che hanno proceduto a segnalare la pratica scorrette al Comune, con intervento conseguente del personale di polizia locale per le verifiche del caso sulla gran quantità di rifiuti domestici smaltiti in una modalità “fai da te” non consentita. Un sopralluogo sul posto, tra le vie Ceccato e Puccini, ad Alte Ceccato, lunedì mattina ha consentito di vedere con i propri occhi gli scarti ammassati uno sull’altro, senza però trovare elementi utili per risalire al proprietario.

A quel punto proprio alcuni residenti si sono mossi per fornire una descrizione dettagliata dell’individuo, fotografandolo in lontananza e permettendo quindi di indirizzare le indagini degli agenti della polizia locale dei Castelli. Nel frattempo, gli operatori di Agno Chiampo Ambiente si sono occupati di sgomberare l’area dai rifiuti per restituire decoro all’area trasformata in depositi a cielo aperto di rifiuti. Messo di fronte all’evidenza dei fatti, il giovane ha ammesso la propria responsabilità. “Un doppio ringraziamento va fatto sia alla nostra Polizia Locale sia ai cittadini, che hanno prontamente segnalato prima l’abbandono dei rifiuti e poi le caratteristiche del responsabile – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -. È anche grazie a queste forme di collaborazione che possiamo avere una città più pulita e più sicura”.