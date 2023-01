Schianto sul guard-rail sotto la pioggia battente: ferito il conducente di una Golf VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza del Suem domenica sera lungo la tangenziale 246 all’altezza dello svincolo di uscita verso Montecchio Maggiore centro, a causa dello schianto di una vettura sulla cuspide delle barriere di delimitazione di carreggiata.

L’unico occupante di una Volkswagen Gold di colore nero, la cui identità non è stata ancora resa nota, è rimasto ferito a causa dell’impatto frontale avvenuto pochi minuti dopo le ore 21 di ieri sera, riportando politraumi che ne hanno determinato il ricovero all’ospedale di Arizgnano in codice giallo.

Non verserebbe quindi in pericolo di vita, fatti salvi gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto nel corso della notte, il conducente del veicolo andato in “testacoda” dopo l’urto sul guardrail. I pompieri giunti sul posto in pochi minuti dall’allarme, arrivati da Arzignano sede del distaccamento Ovest Vicentino, si sono occupati della messa in sicurezza della macchina incidentata e hanno collaborato con il personale sanitario del Suem al soccorso dell’automobilista, stabilizzato e trasferito in ospedale.

1 di 3

Il forte maltempo che si stava abbattendo sulla zona in quel frangente potrebbe aver avuto un ruolo decisivo sulle causa dello schianto sulle barriere stradali, per l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente. Non risulta infatti il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica.