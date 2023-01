Serie A: Napoli campione d’inverno con due turni d’anticipo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo lo scossone registrato alla ripresa del campionato il 4 gennaio scorso, con la sconfitta della capolista Napoli a Milano contro l’Inter, la 17° giornata sorride nuovamente ai partenopei: come accaduto fino all’inizio di novembre del 2022. Gli azzurri vincono 2-0 in casa della Sampdoria, guadagnano punti sulle due milanesi, e si laureano campioni d’inverno con due giornate d’anticipo. Milan rimontato in casa dalla Roma, Inter frenato dal Monza. Solo la Juventus tiene il passo della prima della classe. Adesso però il Napoli è a +7 su Milan e Juve e a +10 sull’Inter. E ricordiamo che, statisticamente, chi gira al comando al termine del girone d’andata, alla fine vince quasi sempre il tricolore. Quindi, mezzo scudetto in tasca per il Napoli.



Napoli col vento in poppa. Per la squadra di Luciano Spalletti, tutto facile a Genova contro una Samp sempre più alle prese con gravi problemi societari e terzultima in classifica. Pronti via e gli ospiti falliscono subito un calcio di rigore con Politano che colpisce il palo; poi rimedia Osimhen. Al 38′ rosso a Rincon, blucerchiati in 10 uomini e game over. Nella ripresa, Elmas dal dischetto mette il punto esclamativo sul match.

Milan, stecca a San Siro. I rossoneri, contro la Roma, gettano alle ortiche una vittoria che avevano in mano: dal 2-0 al 2-2. Diavolo avanti al 30′ con Kalulu, raddoppio di Pobega al 77′. Sembra finita e, invece, i giallorossi sfoderano tutto il carattere di Mourinho, ancora assente in panchina per squalifica, e pareggiano nel giro di 6 minuti: tra l’87’ e il 93′. Accorcia Ibanez, pareggia un ritrovato Abraham.

Lazio come il Milan all’Olimpico con l’Empoli. Biancocelesti clamorosamente rimontati dai toscani negli ultimi minuti di gioco, nonostante il doppio vantaggio arrivato grazie alle reti di Felipe Anderson (dopo soli due minuti) e Zaccagni (al 54′). La rimonta dell’Empoli è griffata dai sigilli di Ciccio Caputo (83′) e Marin al 93′. Soliti limiti per la compagine capitolina guidata da Maurizio Sarri, una squadra costantemente sulle montagne russe.

Le altre partite. La domenica si era aperta con Torino-Salernitana 1-1: Toro avanti con Sanabria al 36′, raggiunto al 49′ da Vihlena. Al Picco, Spezia e Lecce si dividono la posta salvezza: 0-0. I salentini recriminano per i due pali colpiti. Ma non è finita qui perchè all’appello mancano due gare per completare il 17° turno: Verona-Cremonese si gioca lunedi 9 gennaio alle 18.30, e Bologna-Atalanta in programma sempre di lunedi alle 20.45.