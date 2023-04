Scomparso dalla casa di riposo un 63enne: ricerche in corso, per ora senza esito

Da due giorni non si hanno notizie a Montecchio Maggiore di un ospite 63enne della casa di riposo “La Pieve” di Montecchio Maggiore. L’uomo è sparito domenica, quando nel pomeriggio si è allontanato dalla struttura di via Pieve. Dopo una fase in cui forse si pensava a un allontanamento volontario, ieri sera attorno alle 19 la Prefettura di Vicenza ha messo in moto la macchina per la ricerca di persone scomparse, che coinvolge i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile.

Attualmente sono al lavoro una squadra di pompieri a terra, due esperti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, tre piloti di droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia. che ha effettuato questa mattina un sorvolo sull’area. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

L’uomo – Giampaolo Francescutti, originario di Monselice – è alto circa 1 metro e 60 centimetri, ha una corporatura esile e al momento della scomparsa indossava una giacca trapuntata color verde bottiglia, e presentava una vistosa medicazione al cuoio capelluto, oltre che segni evidenti di ustioni su braccia e gambe.

Un appello è stato lanciato su Facebook oggi anche dal Comune di Montecchio Maggiore, che questa mattina ha attivato il Coc, ossia il Centro operativo comunale della protezione civile. Per segnalazioni da parte dei cittadini contattare il 115 o la Protezione Civile al 330.250035.