Trovato tra le montagne del Sengio Alto il corpo del 33enne scomparso da una settimana

E’ stato ritrovato morto, a quasi una settimana dalla scomparsa dalla casa di Arzignano, il giovane vicentino di 33 anni Stefano Pegoraro, la cui auto vuota si trovava in sosta in località Campogrosso sulle Piccole Dolomiti recoaresi.

Il corpo dell’operaio è stato rintracciato da una cordata di soccorritori che da più giorni si alternano nelle ricerche nell’area montana intorno al massiccio del Pasubio. Operatori volontari del Cnsas-Soccorso Alpino e vigili del fuoco in particolare, ma anche altri soggetti a vario titolo.

Questa mattina il ritrovamento di alcuni effetti personali riconducibili a Pegoraro, dove sorgono “Le Sorelle”. Fattore di svolta che ha permesso di circoscrivere ancor più la zona dove concentrare l’esplorazione di boschi e sentieri palmo a palmo, proprio sotto la parete rocciosa sul versante vicentino del Sengio Alto, nel territorio di confine tra Recoaro e Valli del Pasubio. Un’area impervia che solo alpinisti esperti possono affrontare in sicurezza e che ha dunque indotto i soccorritori ad agire con la massima attenzione e con cautela.

Fino ad imbattersi nel pomeriggio di ogg nel corpo straziato della persona cercata da giorni, rinvenuto inevitabilmente già in avanzato stato di decomposizione. Il decesso di Stefano Pegoraro, arzignanese che si era allontanato da casa senza indicare la meta della sua uscita, potrebbe risalire a poche ore dalla sua scomparsa, ma serviranno accertamenti sulla salma per datarne la morte. Che si presume, allo stato attuale, avvenuta tra lunedì 26 maggio e il giorno successivo. Il telefono smartphone del vicentino risultava spento dal giorno della sua sparizione.

Alle 17 di lunedì 2 giugno risultano in corso le operazioni di recupero della salma. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. La notizia sarà oggetto di aggiornamenti.

