Scontro fra auto in Superstrada Pedemontana: ferita una coppia austriaca, l’uomo in gravi condizioni

Alle 14:45, di domenica 22 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, poco prima del casello di Montecchio Maggiore in direzione Ovest per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata: due persone sono rimaste ferite.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Arzignano, ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso la coppia all’interna dell’auto finita rovesciata oltre il guardrail, in una zona cuscinetto tra la Spv e la tangenziale. La coppia, di nazionalità austriaca, è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale con due ambulanze all’ospedale di Arzignano: l’uomo in codice rosso, ma dalle prime cure emerge che non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna persona è rimasta ferita nell’altra auto coinvolta nel sinistro.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario della Spv. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.