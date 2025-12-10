Senza patente su un’auto sotto fermo e priva di revisione: multato per oltre 8 mila euro

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre, durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale dei Castelli ha fermato in viale Milano, a Montecchio Maggiore, un’autovettura Volkswagen Polo risultata priva di revisione. Dagli ulteriori accertamenti effettuati dalla pattuglia è però emersa una situazione più articolata: oltre all’omessa revisione reiterata, gli agenti hanno appurato che il conducente stava infatti circolando con patente ritirata e alla guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo e fiscale.

Per l’automobilista – identificato in K.V., cittadino indiano di 41 anni residente a San Bonifacio, in provincia di Verona – sono scattate sanzioni amministrative per oltre ottomila euro, derivanti dalle diverse violazioni contestate. Nei suoi confronti sono stati adottati anche i provvedimenti di confisca del veicolo e di revoca della patente di guida.

“L’episodio conferma come l’attenzione della Polizia Locale dei Castelli sia costante nei controlli sulle arterie cittadine: un’azione che non vuole essere repressiva, ma preventiva, a tutela degli utenti della strada”, sottolinea il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise. “Il rispetto di regole e leggi non è una formalità, ma una condizione necessaria per garantire la sicurezza di tutti”.

